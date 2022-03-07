Они пролетели в районе трассы Киев-Одесса.

В понедельник, 7 марта, после 16:00 заметили воздушные объекты, которые двигались в направлении Белой Церкви.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.

"Только что, в 16:36, два воздушных объекта, вероятно, крылатые ракеты, пролетели в районе трассы Киев-Одесса, направление Белая Церковь", - сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной. Он напомнил, что ночью оккупанты ударили по жилым районам Николаева из реактивной артиллерии, по спальным районам Харькова и по другим городам.

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