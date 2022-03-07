Советник министра внутренних дел объясняет такие действия оккупантов тем, что они хотят создать соответствующую картинку для российских телеканалов.

Российская Федерация отказывается от гарантий создания любых "зеленых коридоров", чтобы заставить жителей оккупированных частей населенных пунктов соглашаться на получение "гуманитарной помощи" от военных страны-агрессора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, с сегодняшнего дня Россия вышла на новый уровень шантажа: теперь государство-агрессор соглашается сделать гуманитарный коридор при условии, что он будет в сторону Российской Федерации.

Советник министра внутренних дел заявляет, что отказ от "зеленых коридоров" – это политика Кремля. "Из того, что я понимаю персонально, это личное указание Владимира Путина – пока что не давать добро на любой гуманитарный коридор. ... Они, скорее всего, получили указание никого не выпускать для того, чтобы потом исключительно для своего телевидения показывать, что якобы украинцы издеваются. Им нужно, чтобы мы приползли к ним потом, когда они будут показывать фуры со своей гуманитаркой, как украинцы к ним приползают. По моему мнению, это единственная причина, почему не дается Россией коридора", - сказал советник министра.

Денисенко подчеркнул, что Украина привлекает все возможные международные организации и президентов других стран для того, чтобы решить гуманитарный вопрос. Украинская делегация на переговорах делает все возможное, чтобы договориться о гуманитарных коридорах.

Также он рассказал, что враг фактически везде размещает свою технику во дворах жилых домов, чтобы прикрыть свои войска щитом из людей.

Как сообщал УНИАН, 4 марта оккупанты не дали разрешения на создание "зеленого коридора" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.

5 и 6 марта российские войска сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и Волновахи. Враг обстреливал города и их окрестности.

Кроме того, оккупанты отрывали огонь во время эвакуации людей из города Ирпень Киевской области, погибли несколько мирных жителей, в том числе и дети. Жители Ирпеня более трех суток находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из дома.

Невозможно организовать гуманитарные коридоры к городам Буча и Гостомель Киевской области, части которых контролируют вражеские войска и где продолжаются боевые действия. Жители этих городов фактически находятся в заложниках. В городах нет света, воды, тепла, пищевых продуктов.

От действий российского агрессора страдают также жители Сумской и других областей Украины.

Сегодня, 7 марта вице-премьер - министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что предложение РФ открыть гуманитарные коридоры из Украины в сторону России является абсурдным и неприемлемым.