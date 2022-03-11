Украинские власти предупреждали, что белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину уже сегодня вечером.

Министерство обороны Беларуси убеждает, что обстрела белорусских сел вблизи границы с Украиной российской авиацией не было.

Об этом сообщило государственное агентство БЕЛТА.

"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - отметила официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева.

Позднее на странице МО Беларуси в Telegram появилось сообщение, в котором утверждается, что информация об атаке является "очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество".

"По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию", - говорится в сообщении.

Атака на приграничные села Беларуси: что известно

11 марта Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

"Враг атаковал белорусскую территорию на границе с Украиной. Штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Отметим, что соответствующая провокация была осуществлена в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин проводил встречу с непризнанным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, во время разговора Путин и Лукашенка совершили по одному звонку. Возможно, уже сегодня готовится подключение белорусских войск к войне против Украины.

"Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — совершить провокацию, обстрелы российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко готовить вторжение ВС РБ в Украину. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21:00", - говорится в сообщении.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркивал, что несмотря на то, что Россия обстреляла белорусское село, чтобы втянуть в войну еще одну страну, высоковероятно то, что сами войска откажутся от активных боевых действий.

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