Также жители города вышли на улицы с плакатами.

24 февраля Российская Федерация агрессивно вторглась на территорию Украины и развязала полномасштабную войну, которая длится уже 11 дней.

Так, жители украинских городов помогают нашим военным, как могут. Украинцы не бояться останавливать колонны вражеской техники, уничтожать российские танки коктейлями Молотова и даже с голыми руками противостоять оккупантам.

В этот раз жители Мелитополя вышли на улицу, чтобы сжечь чучело президента РФ Владимира Путина. Также они продемонстрировали плакаты и вынесли корабль с надписью "На**й".

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