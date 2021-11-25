Советник Кремля предупредил о новом конфликте.

В Кремле заявили, что Российская Федерация нападет на Украину, если она присоединится к НАТО.

Об этом сказал советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов, сообщает издание Telegraf.

В материале отмечается, что это понятное объяснение того, почему РФ занимается увеличением своего военного присутствия на границах с Украиной.

При этом советник Кремля предупредил о "новом конфликте", который возникнет при условии расширения НАТО на восток.

"России придется изменить систему и провести новые красные линии", - сказал Лукьянов.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Олег Давыгора