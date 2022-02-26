26 февраля Вооруженные силы Украины задержали еще двух диверсантов. Один из российских пленных повесился.
Украинские военные у одного из пленных спросили, зачем он приехал в нашу страну. На что тот ответил, чтобы "захватить территорию".
Также в Харькове в районе ХТЗ повесился военный РФ (черная форма и пришита георгиевская лента).
Напомним, сегодня ВСУ взяли в плен еще нескольких оккупантов, они - почти дети. Одному из них 20 лет, второму - 22 года.
Кроме того, 24 февраля 2022 года украинские военные взяли в плен двух захватчиков из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.
Позже появилось видео допроса еще одного российского военного, он озвучил "причины" нападения.