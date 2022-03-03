В Ирпене сейчас ликвидируют последствия авиаудара, в других общинах - ситуация контролируемая.

На Киевщине в Гостомеле, Немешаево, Буче и Бородянке продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

"Бучанщина - один из районов Киевщины, в котором из-за российского вторжения, сложилась непростая ситуация. Гостомель, Немешаево, Буча и Бородянка - продолжаются боевые действия, в Ирпене ликвидируют последствия авиаудара. В других общинах - ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители работают круглосуточно ведут службу на блокпостах, проверяют авто, реагируют на обращения о подозрительных предметах и лицах, помогают пострадавшим.

Как сообщалось, в среду, 2 марта, был уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший пригород Киева-Ирпень.

Вас также могут заинтересовать новости: