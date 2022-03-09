Он сделал это на площади Героев Майдана.

В Днепре россиянин при всех сжег свой паспорт. Так, 52-летний Василий Василишин больше не хочет быть гражданином страны, которая агрессивно вторглась в Украину и устроила здесь полномасштабную войну.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Василия, он уже много лет живет и работает в Украине. До начала войны, которую развязала в Украине РФ, он был водителем на хлебозаводе.

Также у него есть дочь и внучка, которые вместе с ним проживают на территории нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: