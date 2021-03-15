Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

В Днепр накануне военным вертолетом эвакуировали с передовой на Донбассе двух бойцов с минно-взрывными травмами.

Об этом сообщила в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее данным, один из эвакуированных находится в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. Его доставили в областную больницу имени Мечникова. Состояние второго бойца - стабильное, он будет находиться в военном госпитале.

"Война без выходных", - написала она.

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Автор: Юрий Годован