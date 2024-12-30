30 декабря только и разговоров о "завершении войны" (с подачи одного известного блогера). Все ждут какого-то "чуда Трампа" или просто "новогоднего чуда". Верят, что "американцы попросили" Путина закончить бойню. Но стоит ли на это надеяться, есть ли для этого предпосылки? Ведь войну легко начать, однако трудно остановить.

Это не событие, а процесс, который, как тяжелая тележка, сначала "толкают" на гору, а потом он вниз "едет" сам, и политики вынуждены бежать за ним не в состоянии остановить. Особенно актуально это для Украины, для которой это война не за какую-то колонию или "заморскую территорию", а за собственное существование. Где "остановка" с ошибками может запустить худшие сценарии. Об этом свидетельствует исторический опыт других мирных соглашений.

Сразу следует заметить, что мира или перемирия всегда было сложно достичь в больших войнах, где стороны слишком велики, чтобы потерпеть полный крах.

В целом, все мирные соглашения можно разделить на две категории: "капитуляция" (поражение одной стороны) и "заморозка" (ослабление обеих сторон).

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При битве на равных силах сценарий "капитуляции" является крайне редким, но "заморозка" на невыгодных условиях всегда подтачивала одну из сторон, что, после очередного обострения, все равно приводило к смене власти или другим процессам, в результате которых, фактически, происходила капитуляция. Например, Холодная война хоть и была "холодной", но завершилась с распадом СССР, реванш которого пытается сейчас сымитировать Путин со своим "можем повторить". Впрочем, сейчас у него больше шансов повторить февраль 1917-го.

Российско-украинская война, хоть и является противостоянием украинцев и россиян, но на самом деле является проявлением экзистенциальной борьбы между западной демократией и восточной деспотией, которая происходит с древнейших времен. Можно вспомнить, например, греко-персидские войны, хотя тогда понятия "рабовладельческой демократии" и "деспотии" очень отличались от современных.

Те же греко-персидские войны (500 до н. э. - 449 до н. э.) продолжались около 50 лет: они то вспыхивали вновь, то затихали после очередного перемирия. Но их все же завершил так называемый "Каллиевый мир", названный в честь афинского дипломата, подписавшего документ от греческой стороны.

Стороны разделили сферы влияния - море (в первую очередь, Эгейское) оставили грекам, а сушу в Малой Азии - персам. Персы предоставили автономию греческим полисам в Малой Азии и в целом признали безуспешность собственных попыток захватить Пелопоннес, а греки пообещали не отвоевывать территории Малой Азии, населенные греками.

Важно добавить, что сама война началась с тех самых греческих полисов в Малой Азии и на островах вокруг, которые подняли восстание против персидских захватчиков. "Европейские" греки решили вступиться за "малоазийцев" (потому что от этого зависели их поставки продовольствия и заработки), чего персам только и надо было - те заблаговременно готовились к захвату Греции.

Но "Афины за 3 дня" не удались и, несмотря на первые победы за счет кратного преимущества почти во всем, персы вынуждены были оставить не только Пелопоннес, но и уступить на море и в культурном плане. Греки же признали неспособность отвоевать малоазийские полисы и только смогли "выбить" из персов автономию для них с разделом дани.

Примечательно, что по данным одних античных авторов, упомянутого Каллия по возвращении домой вознаградили, а другие же писали, что его осудили и едва не казнили. Это показывает насколько разным было восприятие результатов в самой Греции.

Фактически же, стороны оказались истощенными из-за многолетней борьбы, что и заставило их остановиться "посередине" и перейти к "холодной" войне, чем в конце концов воспользовалась третья сила - македонцы, которые захватили и Грецию, и Персию (и еще даже кусок Индии). Правда македонцы были элинизированными и начали считать себя греками.

Другой пример короче - Пунические войны между римлянами и карфагенянами. Последние, даже несмотря на первые победы, не просто проиграли, а проиграли разгромно. Вместо мирного соглашения римляне посыпали руины Карфагена солью, чтобы там даже растения потом не росли.

А вот средневековые войны, по сравнению со временами римлян, по своему масштабу больше напоминали большие драки, чем войны. Но наиболее показательной была череда войн между итальянскими республиками Венецией и Генуей против Османской империи и между собой. Если первые войны за острова Эгеиды и Крым завершались в пользу итальянцев, то уже с 15 века османы после каждого перемирия "откусывали" все больше и больше территорий.

Сейчас кажется странным, как целая империя может 300 лет воевать с двумя городами. Но на самом деле Генуя и Венеция были фактически морскими империями, которые наследовали некоторые республиканские традиции Древнего Рима. Войны с турками, вспыхивающие каждые 5-10 лет, они вели полтысячелетия.

Например, венецианцы купили у византийцев целый город Салоники в 1421 году, который османы захватили в 1430 году после десятилетней войны и долгой осады. Но, по условиям мирного соглашения 1431 года, османы вынуждены были предоставить Республике Святого Марка право на свободную торговлю в империи, потому что дальнейшую войну с венецианцами не "вытягивали" экономически. Зато венецианцы потеряли территории, которые не могли вернуть.

Впрочем, борьба за Грецию продолжалась вплоть до 1718 года, когда завершилась Седьмая османско-венецианская война. Тогда венецианцы выиграли войну на море, но проиграли на суше и окончательно потеряли континентальную Грецию. По ее результатам был подписан мир, навязанный венецианцам посредниками из Англии и Нидерландов, согласно которому итальянцы вынуждены были уступить территории в Эгейском море туркам.

Венеция не смогла противостоять более мощному врагу чисто экономически и без поддержки от "партнеров" просто проиграла бы все. Зато "партнеры" были заинтересованы в том, чтобы Османская империя стала "предохранителем" от экспансии Российской империи и поэтому не хотели полного разгрома османов - только их ослабления и зависимости от западных монархий.

В результате этого мира и антитурецких войн на континенте (в которых, кстати, активное участие принимали наши казаки) Турция станет "Больным человеком Европы", с которой западные империи то будут воевать, то спасать ее, пытаясь расширять свое влияние. А Венецианская республика так и не оправится и исчезнет к концу столетия как отдельное государство.

В целом кульминацией противостояния колониальных империй стала Первая мировая война, которая большинство из них и разрушила. А выживших значительно ослабила, из-за чего после Второй мировой империй в классическом понимании уже не осталось совсем.

Результаты Первой мировой были такими спорными, а противоречия между победителями - такими острыми, что еще 10 лет после ее завершения шли различные конференции и конгрессы, где победители пытались "нарезать" границы побежденных на свой лад.

Что стало причиной для уже Второй мировой войны. Это пример того, как "плохой мир" ведет к еще большим потерям.

Для нас интересно то, что Германия в Первой мировой на поле боя не проиграла вообще. Наоборот, в 1918 году она сохранила оккупированными часть французских земель, а продвижение немцев на восточном фронте были беспрецедентными после Февральской революции в Российской империи и выхода последней из войны. Немцы тогда дошли, например, до Харькова.

Тем не менее, воевать дальше чисто экономически немцы были уже не в состоянии. Одной из ключевых причин было то, что они мобилизовали большое количество рабочих, и промышленность больше не могла выдерживать темп войны, навязанный Антантой. Так, несмотря на успешное сопротивление войск и даже наступление, Берлин объявил капитуляцию 11 ноября 1918 года, где на немцев были наложены небывалые до того ограничения.

Германию, которая на тот момент была союзником УНР, заставили уменьшить армию, избавиться от большей части артиллерии и флота, запретили производить танки, наложили огромные репарации и заставили отдать часть территории. Но почему на это пошли немцы, если войска Антанты не находились даже на территории Германии? Потому что из-за экономического кризиса и "усталости" начались массовые протесты, которые вылились в революцию 1918 года и свержение режима кайзера. Судя по российским новостям в 2024 году, несмотря на наступление и браваду, они все ближе к "кондициям" поздней Германской империи.

О капитуляции Германии после Второй мировой войны все уже в курсе. Там не было таких репараций (потому что, как показал опыт, государство в экономическом кризисе просто не способно их выплатить), но страна была разделена на зоны влияния блоков, на которые развалился альянс Союзников, и которые потом конфликтовали между собой. Кстати, Япония и РФ (как последовательница СССР) так до сих пор и не подписали мирного соглашения по результатам Второй мировой.

Интересен опыт перемирия, которое навязывали своим "подопечным" американцы во время Холодной войны. Первый такой пример - это результат Корейской войны. Перемирие было подписано 27 июля 1953 года между США, Северной Кореей и Китаем. Южная Корея документ не подписала, но реально ничего поделать не могла, из-за чего полстраны до сих пор остается под контролем КНДР.

Тогда мир был заключен как "временный". Причиной была не столько истощенность самих корейцев по обе стороны фронта (они давно не имели сил для войны), как "усталость" США и западных стран, с одной стороны, и КНР и СССР - с другой.

Нужно понимать, что иностранные страны были напрямую задействованы в том конфликте, что отличает ситуацию от российско-украинской войны, где зарубежное вмешательство значительно меньше. Например, Китай потерял только убитыми и ранеными до 400 тыс. человек. США - до 150 тыс. убитыми и ранеными (а была же еще куча союзников из других западных стран). Это не считая материальных потерь.

Именно потери западных и восточных "партнеров" на фоне неспособности достичь своих целей привели к перемирию в Корейской войне, которое стало "хроническим", поскольку до сих пор ни одна из сторон не имеет ресурса для реванша. Война была остановлена, но никто не проиграл. И не победил. Этот кризис до сих пор ждет своего решения и обязательно рано или поздно "взорвется" снова.

Другим пример - война во Вьетнаме, ставшая следующим крупным конфликтом в рамках Холодной войны. Для вьетнамцев она была продолжением Второй мировой и антиколониальной войны, которая переросла в гражданскую, похожую на корейскую.

Во время Тетского наступления 1968 года, ставшего "генеральной битвой" войны, которая длилась уже третье десятилетие, на территории Вьетнама находилось около 500 тыс. только американских военных. Также через Вьетнам прошло более 300 тыс. южных корейцев, до 50 тыс. австралийцев и тысячи других союзников США. Зато со стороны Вьетконга было до 200 тыс. китайских "добровольцев" и до 3 тыс. советских воинов (преимущественно узких специалистов - пилотов и др.).

Тетское наступление провалилось, потому что, несмотря на некоторые успехи Вьетконга, Южный Вьетнам тогда устоял. Но для США эта война была крайне непопулярна и, на фоне предвыборной кампании, американцы постепенно уменьшали поддержку Юга, где начались протесты и политический кризис, которым впоследствии воспользуются коммунисты.

Мирные переговоры начались в том же 1968 году, но соглашение подписали только в 1973-м. Суть его сводилась к декларации о "едином Вьетнаме" и перемирии, разминировании портов, выводе сил союзников и др. Как покажет дальнейшая история, свои силы вывели только западные страны. Устойчивого перемирия в то время достичь не удалось, и война, хоть и медленно, но продолжалась.

А уже в 1975 году, после вывода основного контингента США, Северный Вьетнам захватил Юг. Главной причиной был не выход американцев как таковой, а раздор и "грызня" южновьетнамцев между собой за власть. То есть, перемирие, не подкрепленное силой, в отличие от Кореи, имело лишь временный характер, и война началась снова. Но одна сторона уже не была готова к новому "раунду", потому что перешла в предвыборный цикл и все перессорились между собой.

...Войн и мирных соглашений в истории было много. Тот же - уже объединенный - Вьетнам в конце 70-х пытался захватить Китай через свою "СВО", но потерпел поражение. Можно вспомнить "вечный мир" из истории Украины, которые Московия постоянно подписывала с поляками и другими соседями после каждого раздела Украины (а затем и Польши), но каждый раз нарушала.

Хотя их "партнеры" из Европы тоже с радостью нарушали "вечный мир", российская неспособность держать свое слово стала просто фундаментальной. Ни один документ, подписанный с московитами, не стоил бумаги, на которой стояла их подпись, потому что нет ни одного (!) соглашения, которое бы они не нарушили. Вообще ни одного.

Какие можно сделать выводы?

Во-первых, настоящий мир - это очень долгий путь, и "за 24 часа" не решается никогда.

Пустая болтовня по этому поводу просто лишняя. Во-вторых, прочный мир возможен только при силе сторон, когда между ними есть паритет. Если даже после мирного соглашения одна из сторон ослабнет, то враг обязательно этим воспользуется гибридно (как персы подкупали греков, чтобы спровоцировать междоусобицу), или открыто (как во Вьетнаме).

В-третьих, необходимо удерживать единство. Те же вьетнамцы, немцы (образца 1918-го) и многие другие стороны проиграли из-за собственных противоречий, что стало фактическим "приглашением" для врага. В условиях необъявленной предвыборной кампании в Украине нам следует об этом не забывать.

В-четвертых, нет более надежного партнера, чем собственная армия. Ведь заграницей тоже проходят выборы, и оппозиция почти всегда имеет другую точку зрения относительно поддержки друзей предыдущего режима.

Ну и в-пятых - все империи заваливаются. Все, без исключений. И каждый раз из-за попытки захватить соседа, на что им не хватает сил.

Андрей Попов