Граждан просят предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах.

"Укрзализныця" открывает во Львове склад для сбора и отправки гуманитарной помощи Киеву, Харькову, Днепру, Запорожью и Одессе.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

Отмечается, что приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и пр.), спальные мешки и карематы.

"Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах", - говорится в сообщении.

Грузы принимаются по адресу: г. Львов, ул. Широкая, 2.

Ранее председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба говорил, что на двух направлениях в Киевской области сложная гуманитарная ситуация.

24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы, враг начал уничтожать военные объекты. Позже украинский лидер Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Позже противник открывал огонь по жилым домам. На территорию Украины также запускали ракеты из Беларуси.

Только в Киеве 1 марта в результате ракетного удара по телебашне, по предварительным данным, погибли пять человек, а еще столько же - пострадали.

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