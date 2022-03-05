Начата процедура объявления певца в международный розыск.

Украинский суд принял решение заочно арестовать российского певца-коллаборанта Олега Газманова. Начата процедура объявления его в международный розыск.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Газманова арестовали из-за подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без.

Отметим, что в своей публикации Венедиктова использовала слова из известной песни Газманова "офицеры", но переделала ее на свой лад.

"Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И так, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде", - резюмировала Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина запустила официальную процедуру объявления российского режиссера Никиты Михалкова в международный розыск.

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