Обстрел продолжался 20 минут.

Группа украинских медийщиков, освещающих события на передовой, попали под обстрелы пророссийских боевиков.

Об этом сообщает сайт Сегодня.

Военный корреспондент Александр Махов и оператор Александр Хлынин делали сюжет о бойцах Вооруженных сил, когда их накрыл огонь оккупантов из гранатометов, пулеметов и минометов.

Медийщикам пришлось быстро искать укрытие с включенной камерой. Наконец они зашли в окопы, и уже оттуда вели репортаж, показывая, что бойцы пользуются только не запрещенным договоренностями оружием.

Читайте такжеОккупанты тяжело ранили воина ВСУ на ДонбассеПо словам Махова, во время обстрела скрылся мобильная связь, доложить о ситуации можно было только по проводной линии.

Военные открыли ответный огонь.

Один из бойцов подтвердил, что журналисты подобрались к боевикам очень близко – оккупанты стреляли в нескольких сотнях метров.

Отмечается, что обстрел продолжался 20 минут, после чего съемочная группа покинула позиции невредимой.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская