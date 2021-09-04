Группа украинских медийщиков, освещающих события на передовой, попали под обстрелы пророссийских боевиков.
Об этом сообщает сайт Сегодня.
Военный корреспондент Александр Махов и оператор Александр Хлынин делали сюжет о бойцах Вооруженных сил, когда их накрыл огонь оккупантов из гранатометов, пулеметов и минометов.
Медийщикам пришлось быстро искать укрытие с включенной камерой. Наконец они зашли в окопы, и уже оттуда вели репортаж, показывая, что бойцы пользуются только не запрещенным договоренностями оружием.
Читайте такжеОккупанты тяжело ранили воина ВСУ на ДонбассеПо словам Махова, во время обстрела скрылся мобильная связь, доложить о ситуации можно было только по проводной линии.
Военные открыли ответный огонь.
Один из бойцов подтвердил, что журналисты подобрались к боевикам очень близко – оккупанты стреляли в нескольких сотнях метров.
Отмечается, что обстрел продолжался 20 минут, после чего съемочная группа покинула позиции невредимой.
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