47 отдельная механизированная бригада сообщила о сбитии российского вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом говорится в сообщении 47 ОМБ в Telegram.

При этом не уточняется место сбития.

"Стоимость одного такого – $16 млн. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу", – сказано в сообщении.

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Бойцы отмечают, что работают дальше.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было уничтожено 350 вражеских самолетов и 325 вертолетов.

А также с 24 февраля 2022 г. противник потерял 484 030 захватчиков. Прошедшие сутки, 12 мая, были рекордными по враждебным потерям - украинским воинам удалось "минусировать" 1 740 противников.

Побывавший на передовой в 2023 году заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер отмечал, что главным препятствием на пути украинского контрнаступления стали российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Журналисту один из украинских солдат рассказал, что россияне атакуют с вертолетов на расстоянии 8 км, но украинским бойцам нечего им противопоставить на таком расстоянии. По его словам, не хватало также ПВО, собственной авиации.

Российский боевой вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор", это командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, выискивает цели и осуществляет координацию действий группы боевых вертолетов. Он может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

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