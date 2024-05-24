'Украинская команда' привезла на передовую FPV-дроны защитникам Купянска и Волчанска

Волонтеры "Украинской команды" привезли защитникам Волчанска и Купянска большие партии дронов. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Побывали под Волчанском и на передовых позициях наших бойцов на Купянском направлении. Привезли четырем батальонам большие партии FPV-дронов, на которые мы собираем вместе с вами. Это эффективное оружие по уничтожению живой силы и технике врага. А также - сохраненные жизни наших воинов", - говорится в сообщении "Украинской команды".

Сегодня защитникам Харьковщины очень тяжело и им нужно больше дронов, подчеркнули в волонтерском штабе.

"Я уверен, эти дроны уже завтра полетят на головы оркам и остановят врага. Помогут выгнать его с нашей земли", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" доставила большие дроны-самолеты защитникам на Бахмутское направление. Также волонтеры передали партии дронов легендарному батальону "Ахиллес", 72 бригаде имени Черных Запорожцев и другим воинским подразделениям.