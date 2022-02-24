В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

Об этом он сказал во время обращения к украинцам.

"Уважаемые граждане Украины! Сегодня президент Путин объявил о введении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре", - отметил он.

"Мы вводим военное положение", - заявил глава украинского государства.

Также он попросил по возможности оставаться дома.

"Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим", - подчеркнул Зеленский.