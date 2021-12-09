На заседании предлагается обсудить, в частности, вопрос по обмену пленными.

Украинская сторона предлагает провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал спикер Украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

Отвечая на вопрос относительно информации о том, что якобы сегодня может состояться внеочередное заседание ТКГ, Арестович сказал: "Мы запросили его, ждем ответа от российской стороны".

На уточнение, какие вопросы предлагается рассмотреть на этом заседании, он рассказал: "Те же самые, что и вчера: открытие КПВВ, обмен пленными и возвращение к полному всеобъемлющему режиму прекращения огня".

Читайте такжеСтало известно, сколько украинских военных убила война на ДонбассеАрестович добавил, что ответ от другой стороны ожидается "с минуты на минуту, в любой момент".

Что предшествовало

8 декабря президент Владимир Зеленский выразил надежду, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины удастся договориться о возобновлении режима прекращения огня, обмене пленными и открытии контрольных пунктов въезда-выезда.

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Автор: Таня Поляковская