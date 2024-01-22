Рассказываем, кто выписывает штраф за неявку в военкомат и на сколько лет могут посадить в тюрьму уклониста.

В Украине до сих пор действует военное положение и активные мобилизационные мероприятия - это значит, что каждый мужчина призывного возраста от 18 до 60 лет обязан явиться в ТЦК для уточнения данных. УНИАН выяснил, какая ответственность за неявку в военкомат грозит тем, кто проигнорировал правила.

Что будет за неявку в военкомат - общие правила

Известно, что неявка в военкомат (ТЦК) грозит уклонисту или штрафом, или лишением свободы - мера пресечения зависит от степени тяжести нарушения. Неявка в военкомат в военное время бывает двух типов:

неявка в военкомат по повестке;

неявка после прохождения ВВК.

Считается, что в первом случае, если человек получил повестку, он должен явиться в ТЦК для уточнения данных - предупредить военное руководство о смене места жительства, прописки, регистрации и так далее, то есть, обновить информацию о себе, для того чтобы сотрудники ТЦК могли эффективнее проводить мобилизационные мероприятия. Неявка по повестке в военкомат именно с этой целью грозит штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов. Также важно учитывать, какой штраф за неявку в военкомат грозит военнообязанным (от 1700 до 3400 гривен) и должностным лицам (от 3400 до 5100 гривен).

Видео дня

Если мужчина призывного возраста не пришел второй или третий раз, тогда ответственность за неявку в военкомат более серьезная - размер штрафа удваивается - от 3400 гривен до 5100 гривен или от 5100 гривен до 8500 гривен для чиновников.

Уголовная ответственность за неявку в военкомат

Второй случае подразумевает, что военнообязанный гражданин страны прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным для прохождения службы, но не явился в указанное время. Тогда еще серьезнее обернется неявка в военкомат по повестке - Украина заменит для него чистое небо на "небо в клеточку" - за неявку в военкомат уклонист получит обвинение по статье 335 ККУ и лишение свободы от 3 до 5 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: