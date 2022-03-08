Группу из 8 мужчин призывного возраста сопровождал "проводник".

На границе с Молдовой задержали группу из 8 мужчин призывного возраста. Они пытались незаконно пересечь границу. Среди них-сын и внук Софии Ротару.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что украинцы действовали под предводительством гражданина Молдовы. Именно проводник готовил незаконный побег на лодке.

Всех фигурантов задержали. УП опубликовала видео с нарушителями. Сама Ротару инцидент еще не прокомментировала.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица София Ротару отреагировала на кровавые события в Украине. Она осудила войну, которую Путин развязал в Украине.

"Независимость и Свобода стоят дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на куски! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине", - заявила Ротару.

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