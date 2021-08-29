Шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четверо - боевые травмы.

За сутки 28 августа украинские военные зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков в зоне ООС.

"В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмирования. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - говорится в утренней сводке по ситуации на Донбассе.

В частности, неподалеку Троицкого боевики обстреливали позиции украинских военных из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции ООС из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

"В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет", - отмечается в сводке.

Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневое из автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский.

"В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", - рассказали в штабе ООС.

Недалеко от Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского боевики вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте такжеВторой раз за неделю: под обстрел боевиков на Донбассе попал частный дом (фото)В направлении Гранитного российские наемники обстреливали позиции украинских военных из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Возле Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и становых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В сводке отмечается, что украинские военные "дали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило противника прекратить огневую активность".

По состоянию на 7:00 29 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинской армии из минометов 120-го калибра. За текущие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Автор: Катерина Комолова