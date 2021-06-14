Потерь в рядах украинской армии нет.

В районе проведения Операции объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано два вражеских обстрелы.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Кроме того, одно нарушение режима прекращения огня зафиксировали сегодня. Во всех случаях враг стрелял в районе Новотошковского, применяя станковые противотанковые, ручные противотанковые и подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ. О всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что первой целью президента РФ Владимира Путина в случае нового нападения на Украину является город Мариуполь.

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Автор: Юрий Годован