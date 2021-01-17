Враг применил гранатометы и пулеметы.

За минувшие сутки, 16 января, боевики РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских подразделений нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талакивки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенным пунктом Луганское вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе населенного пункта Зайцевое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров