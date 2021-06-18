По состоянию на 7 утра 18 июня зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела получил ранение один украинский военный.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали его в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Так, вблизи Песков боевики дважды вели огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования трижды обстреливали позиции украинских военных из артиллерийских установок калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Читайте такжеВ Северодонецке боевик "ЛНР" пытался взорвать автомобиль военного специалистаВозле Новотошковского применяли стрелковое оружие, а возле Золотого российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

К тому же по состоянию на 7:00 18 июня зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня: вблизи Золотого боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов. С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

О всех фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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Автор: Наталья Ничишина