Оккупанты похитили технику, которая была в собственности "Херсоноблэнерго" и разворовали оборудование.

По предварительным данным, 30% имущества "Херсоноблэнерго" уже разрушено или разворовано россиянами. Сумма убытков предприятия от действий России на территории Украины достигает более 2 млрд гривен.

Об этом заявил Вилис Дамбинс, акционер Группы компаний VS Energy, которая владеет "Херсоноблэнерго".

"Эта оценка является предварительной. Думаю, что после полного освобождения Херсонщины масштабы убытков станут более понятными. После того, как мы будем иметь точные цифры, мы будем подавать судебные иски против России в международные суды. Наши юристы готовят соответствующие материалы", – рассказал Вилис Дамбинс.

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Оккупанты похитили технику, которая была в собственности "Херсоноблэнерго" и разворовали оборудование. Но, несмотря на это, в только что деоккупированных местах при самой первой возможности, рискуя жизнью, работники "Херсоноблэнерго" возвращают людям свет. Другие компании группы оказывают всю необходимую материально-техническую поддержку в проведении таких восстановительных работ. Кроме того, группа компаний VS Energy обеспечивает восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов в различных регионах Украины, в частности, на Житомирщине, Кировоградщине, Ровенщине.

"За каждую минуту этой неоправданной, убийственной и страшной войны Россия должна ответить. Я поддерживаю позицию Президента моей страны Латвии Эгилса Левитса относительно необходимости создать международный трибунал для наказания Путина и всех инициаторов и непосредственных исполнителей российской войны против Украины", – прокомментировал Вилис Дамбинс.

С начала полномасштабной войны группа компаний VS Energy направила на благотворительную помощь ВСУ и территориальной обороне более 68 миллионов гривен.

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения. На предприятиях под управлением компании работает более 11 тыс. работников.

С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

Акционеры и менеджеры компании выступили с заявлением, в котором осудили российскую агрессию и задекларировали намерение продолжать поддерживать государственность, суверенитет и демократическое развитие общества и экономики Украины.