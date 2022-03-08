Весь транспорт тероборона разворачивает обратно в город.

В Сумах сорвана эвакуация мирного населения так называемым "зеленым коридором" из-за обстрелов вражескими танками выезда из областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на выезде из города идет бой.

В частности, ведется обстрел российскими танками и автоматная стрельба. На блокпосту, где размещаются Силы местной теробороны, весь автомобильный транспорт разворачивают обратно в город. Также люди, которые собирались уехать из города, пешком с личными вещами в чемоданах и других чемоданах пешком возвращаются в Сумы.

Один из очевидцев снял на видео момент боя в то время, когда на улице Роменской формировалась колонна для эвакуации, а в этот момент началась стрельба.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что сегодня, 8 марта, должен быть организован гуманитарный коридор из Сум в Полтаву.

Утром начался первый этап эвакуации. В настоящее время одна из эвакуационных колонн из Сум уже въехала на территорию Полтавской области.

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