Украинские бойцы, которые защищают наши границы, получили очередную партию техники для более быстрого уничтожения врагов - 10 комплексов "Валькирия" для мониторинга, корректировки и нейтрализации орков, и 10 полноприводных бусов. Передала технику компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую начал бизнесмен Ринат Ахметов.

В каждый из десяти комплексов БПЛА "Валькирия" входит 2 беспилотника. Пограничники очень благодарны за передачу, поскольку эта украинская разработка хорошо зарекомендовала себя на фронте – благодаря "невидимости" для вражеского РЭБ, дальности полетов и скорости развертывания. Экипаж БПЛА составляет всего 2 человека, а комплекс может выполнять как круглосуточное наблюдение за передним краем фронта, так и проводить операции на вражеской территории в глубину до 40 км - в поисках средств ПВО, РЭБ, техники и складов БК.

"Эти дроны дают ту информацию о враге, которую никаким другим способом не добудешь. А имея информацию о применении сил средств врага, мы не только эффективно его уничтожаем, но и имеем возможность сохранить свой личный состав. Мы украинцы, и мы очень ценим, когда есть украинские производители, которые производят действительно эффективные приборы наблюдения. Ведь именно этот БПЛА меньше всего подпадает под риск быть пораженным вражеским РЭБ", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины Александр Севало.

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В Метинвесте объясняют: "Валькирию" выбрали именно из-за того, что она может летать в сложных погодных условиях, хорошо противостоит РЭБу, украинские бойцы умеют ею пользоваться, и она хорошо себя зарекомендовала.

"Когда пришел запрос к нам от пограничной службы, мы пообщались с различными производителями беспилотников. И посмотрели, что зарубежные аналоги нашего аппарата, который может летать на глубину до 50 километров – от 2 до 4 миллионов гривень. А 10 наших комплексов, с такими же характеристиками, мы купили за 8 миллионов гривень", - пояснил руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Он уточнил, что авто для передачи выбирали также, исходя из пожеланий пограничников - чтобы были полноприводными, ведь ездить надо по трудной местности.

"Бусы ребятам нужны, чтобы патрулировать границу мобильными группами. Мы постарались и нашли автомобили в хорошем состоянии, до 120 тыс пробега, некоторые даже с автоматической коробкой передач. Я надеюсь, ребятам будет комфортно на них ездить и защищать нашу границу. Сегодня в рамках "Стального фронта" мы передали техники на 15 миллионов гривень. Но это не последняя передача для ребят", - отметил Водовиз.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Ахметова Метинвест направил на поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн. компания наладила системные поставки на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1 200 дронов, что делает группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Всего Ринат Ахметов и его бизнесы направили на военную и гуманитарную помощь более 5 млрд грн.