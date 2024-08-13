'Стальной фронт' Ахметова закупил британские БТР-ы для ВСУ

14 бронетранспортеров FV432 Mark 2 с запчастями, стоимостью 53 млн грн, отправились в 3-ю штурмовую бригаду.

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 - это британский гусеничный бронетранспортер, разработанный для перевозки военных. Экипаж может составлять до 12 человек, стальная броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков, максимальная скорость до 52 км/ч, а на одном баке топлива можно проехать до 480 км. "Стальной фронт" предоставил средства для закупки их в Британии: 12 машин модели FV432 и две ремонтно-эвакуационные FV434.

"Мы нашли эти бтр-ы в Великобритании, и более шести месяцев доставляли их в Украину. Ребята давно просили бронированную гусеничную технику, которая позволяет им спасать жизни на разных участках фронта", - рассказывает представитель "Стального фронта", руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Благодаря своим компактным размерам и гусеничной ходовой части, FV432 Mark 2 может передвигаться по сложной местности, поэтому его используют для различных задач.

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"Их проходимость намного лучше, чем у колесной техники. Поэтому она спасает жизни ребят, которые выполняют сейчас свои боевые задачи. Мы дополнительно и переоборудуем внутренней системой навигации, связи, чтобы ребятам было лучше между собой сотрудничать на поле боя", - рассказал боец 3-й штурмовой бригады.

FV432 Mark 2 использовался британскими вооруженными силами в различных конфликтах, включая войну в Персидском заливе (1990-1991), операции в Ираке и Афганистане.

Напомним, "Стальной фронт" - это милитаристская инициатива, основанная известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Целью этой инициативы является поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 9 млрд грн.