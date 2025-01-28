'Стальной фронт' Ахметова передал системы РЭБ для 157-й ОМБР

Системы РЭБ позволяют блокировать управление дронов, делая невозможным их разведку или атаку.

Системы радио-электронной борьбы украинского производителя помогают защищать позиции военных от атак дронов, а также использоваться в авто.

"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 157-й отдельной механизированной бригаде 30 инновационных систем радиоэлектронной борьбы Contra-drone (8 Ultra). Эти комплексы созданы для борьбы с дронами, которые враг использует для разведки и сброса боеприпасов.

Диапазон покрывает частоты от 300 до 1200 МГц, а также 2400-2500 МГц и 5725-5850 МГц. Это позволяет эффективно нейтрализовать дроны различных типов, которые работают в этих частотных диапазонах. Радиус действия систем - до 300 метров. Этого достаточно для защиты окопов, техники или полевых штабов Питание от автомобильного аккумулятора или встроенного аккумулятора со временем работы до одного часа. Это делает систему мобильной и удобной для использования в полевых условиях.

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Компактность позволяет устанавливать приборы на транспорт или переносить. Системы РЭБ позволяют блокировать управление дронов, делая невозможным их разведку или атаку.

"Эти системы эффективно противодействуют дронам, которыми враг пытается проводить разведку или атаковать наши позиции. Они повышают безопасность личного состава и позволяют нам лучше выполнять задачи", - отметил представитель 157-й бригады.

"Мобильность и простота использования этих комплексов делают их незаменимыми в условиях фронта. Они помогают сохранять жизни военных и держать линию обороны", - добавил Антон Гончарук, представитель инициативы "Стальной фронт".

Как известно, созданная в 2024 году 157-я отдельная механизированная бригада защищает Украину на Восточном направлении.

"Стальной фронт" сообщает, что систематически поддерживает бригаду, закупая для нее транспортными средствами, такими как пикапы, микроавтобусы и пассажирские автобусы, а также необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы, включая инновационные системы типа "Parasol 02" и окопные комплексы. Кроме того, передаются автомобильные шины, инструменты и другое оборудование.