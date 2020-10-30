На Донбассе - очередное обострение, есть погибшие военные.

В результате обстрела, совершенного боевиками под Водяным на Донбассе, погибли два сержанта 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

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Имена погибших сообщила пресс-служба бригады у Facebook.

"29 октября около полуночи вблизи поселка Водяное в результате вражеского обстрела погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич", - говорится в сообщении.

Обострение ситуации на Донбассе: что произошло

По информации штаба ООС, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

Украина уже инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ из-за ситуации на Донбассе.

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Автор: Ольга Робейко