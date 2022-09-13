Президент Украины дал поручение Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Командующие войск доложили об активных действиях по освобождению оккупированных территорий Украины от российских захватчиков на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего - президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает Офис президента.

"Были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений относительно активных действий сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. Указано, что в результате наступательной операции деоккупированы более 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные меры. Операция продолжается", - говорится в сообщении.

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Также президент Украины дал поручение Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Кроме того, участники рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год.

Как отметил Владимир Зеленский, общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 трлн грн.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь, врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

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