Елена Зеленская призвала распространить эту информацию среди русского народа, чтобы они знали, что российские оккупанты убивают наших детей.

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Facebook фотографии детей, которых за 12 дней полномасштабной войны в нашей стране убили российские оккупанты.

"Я должна об этом рассказать. В Украине уже более 38 погибших детей. И из-за обстрелов мирных городов эта цифра может увеличиваться прямо сейчас! Когда в РФ говорят, что не воюют с мирным населением – покажите им эти фотографии! Это лица детей, которые никогда не станут взрослыми. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры? Скольким еще предстоит истечь кровью и погибнуть от голода, чтобы они перестали уничтожать гражданский транспорт и пропустили гуманитарные миссии?", - написала Зеленская.

Также она призвала распространить эти фотографии среди русских матерей, которые своим молчанием дают согласие на убийство украинских детей.

"Покажите это русским матерям – пусть знают, что их сыновья делают в Украине. Покажите эти фото русским женщинам – ваши мужчины, братья, соотечественники убивают таких же детей, как ваши! И вы лично ответственны за смерть каждого украинского ребенка, поскольку даете молчаливое согласие на эти преступления. Страны НАТО: закройте наконец небо от российских самолетов! Спасите наших детей, чтобы завтра не гибли ваши", - добавила Зеленская.

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