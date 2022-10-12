Во время обстрела на центральном рынке города находилось много людей.

Российские захватчики утром нанесли удар по центральному рынку в Авдеевке Донецкой области, в результате чего 7 человек погибли и 8 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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"По меньшей мере 7 погибших и 8 раненых — следствие утреннего обстрела Авдеевки. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей", - рассказал Кириленко.

"У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом вся суть россиян. Неспособные противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", - отметил председатель ОВА.

Кириленко просит всех жителей области эвакуироваться.

Ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, вчера на Донетчине российские оккупанты убили шестерых мирных жителей.

На днях сообщалось, что в Донецкой области во время очередного отступления оккупанты взорвали дамбу, что повлекло подтопление пгт. Райгородок.

Сейчас на юге и востоке Украины продолжается контрнаступление ВСУ.

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