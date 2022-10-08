В министерстве отметили, что крейсер "Москва" и Керченский мост - печально известные символы российской "власти" в украинском Крыму.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали утренний взрыв на Крымском мосту.

Об этом сообщается в микроблоге Минобороны Twitter.

Так, в посте отмечается, что крейсер Москва, который затонул в водах Черного моря 13 апреля, и Крымской мост, на котором сегодня произошли взрывы, были "символами власти РФ" во временно оккупированном полуострове.

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"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост - два печально известных символа российской власти в украинском Крыму - исчезли. Что на очереди, русские?"- отметили в Минобороны.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 8 октября, на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.

В России заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом также разрушена часть дорожного полотна для автомобильного транспорта.

Повреждение Крымского моста осложняет для оккупантов поставки продовольствия, горючего и оружия временно оккупированного полуострова и юга Украины, а также сделает невозможной переброску мобилизованных россиян.

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