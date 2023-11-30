Как считает The Economist, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы.

У России впервые появились реальные шансы на победу в войне в Украине, и не в последнюю очередь благодаря нерешительности Запада в вопросе предоставления помощи, и отсутствию стратегического видения, считает издание The Economist.

Как говорится в статье, Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы расстроить Путина, использовать промышленные и финансовые ресурсы, которые затмевают российские.

"Однако фатализм, самоуспокоенность и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Западу необходимо срочно избавиться от летаргии ради себя и ради Украины", - пишет издание.

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Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории, поскольку ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с земли, которую они в настоящее время контролируют, говорится в статье. Сейчас военное противостояние в Украине превратилось в войну защитников, и "она может длиться многие годы".

Как считает The Economist, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, потому что ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений и потому что Путин спокойно относится к ужасающим потерям в своей армии.

"Путин получил беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи... Турция и Казахстан стали каналами поставок товаров, которые питают российскую военную машину. Западная схема по ограничению доходов от российской нефти путем ограничения цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель провалилась, поскольку параллельная торговая структура возникла за пределами досягаемости Запада. Цена нефти марки Юралс из России составляет $64, что почти на 10% выше с начала 2023 года", - пишет издание.

Кроме того, Путин укрепил свои позиции внутри страны.

"Простым россиянам, возможно, не нравится война, но они к ней привыкли. Элита ужесточила контроль над экономикой и зарабатывает много денег. Путин может позволить себе выплатить пожизненную зарплату семьям тех, кто сражается и умирает".

В то же время, считает The Economist, настроения в Киеве более мрачные из-за вероятных скандалов среди власти, а также проблем с коррупцией.

Кроме того, хотя западные правительства утверждают, что они как никогда преданы Украине, но опросы по всему миру показывают, что многие в этом сомневаются. Один из европейских политиков высказал мнение, что поддержка Украины в будущем на самом деле будет фрагментирована.

"К 2025 году Путин может начать испытывать напряжение от ведения войны. Россияне могут все больше возмущаться принудительной мобилизацией, инфляцией и перенаправлением социальных расходов на армию. Однако просто надеяться, что его режим рухнет, бессмысленно. Он может оставаться у власти в течение многих лет, и если он это сделает, он будет угрожать войной, потому что это его оправдание для внутренних репрессий и страданий его собственного народа", - пишет The Economist.

Поэтому планирование обороны Европы должно быть направлено на то, чтобы Путин не почувствовал слабости.

"Лучшим способом сдержать Путина было бы, если бы Европа продемонстрировала свою решимость, показав прямо сейчас, что она полностью привержена процветающей, демократической, ориентированной на Запад Украине", - пишет издание.

Ранее The Economist писал о конфликте между Зеленским и Залужным

В частности, в статье говорилось о "трещинах" между военным и политическим руководством страны и утверждалось, что отношения между Зеленским и Залужным стали "ужасными".

Издание со ссылкой на "высокопоставленный источник в правительстве" отмечает, что открытый конфликт в руководстве был "предполагаемым" результатом контрнаступательной операции, которая "пошла не по плану" и сейчас ведется обвинение в том, кто виноват в неудаче.

В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк однозначно заявил, что такие утверждения The Economist не соответствуют действительности, и конфликтность "вообще исключена".

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