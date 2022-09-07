Есть достаточно большое количество военнообязанных мужчин, которые хотят служить добровольцами, но на данный момент сектор безопасности и обороны не нуждается в таком количестве военнообязанных военнослужащих.

На данный момент нет никакой проблемы с военным учетом и мобилизацией мужчин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил во время онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день с военным учетом и с мобилизацией мужчин нет никакой проблемы. И более того, есть достаточно большое количество военнообязанных мужчин, которые хотят служить добровольцами, но на данный момент сектор безопасности и обороны не нуждается в таком количестве военнообязанных военнослужащих. И поэтому даже мужчин, всех, кто хочет выполнять свой воинский долг, на данный момент мы не мобилизуем", - заявил Вениславский.

Видео дня

Также он сказал, что сейчас идут дискуссии по поводу того, какие именно военно-учетные специальности необходимо оставить для того, чтобы женщины становились на военный учет.

"И ключевое в дискуссии заключается в том, делать ли обязательным, то есть определять, что постановка на воинский учет - это будет обязанность женщин, или это право женщин... Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект, который комитет рекомендовал рассмотреть за основу в первом чтении, по которым обязанность становиться на воинский учет будет распространяться исключительно на женщин, которые имеют военно-медицинскую профессию, которая родственна с профессией военного медика. То есть, это фактически все медицинские работники-женщины должны становиться на воинский учет в обязательном порядке", - сказал Вениславский.

"Что касается других военно-учетных специальностей, то в этом проекте закона... предусмотрен исключительно добровольный порядок. Но во время обсуждения на комитете также шли дискуссии по поводу того, стоит ли вообще делать эту воинскую обязанность для женщин именно обязанностью, предоставить ли им возможность и закрепить в виде права. Окончательного варианта ответа на этот вопрос еще нет", - добавил он.

Вениславский выразил уверенность, что соответствующий законопроект будет принят в течение ближайшего календарного периода.

"Я думаю в этом месяце мы имеем все шансы принять как минимум в первом чтении соответствующий законопроект", - сказал Вениславский.

Как сообщал УНИАН, воинский учет для женщин отсрочен еще на один год - до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Вас также могут заинтересовать новости: