Житель Днепра планировал устроить теракт в центре Запорожья.
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в соцсети Facebook.
"Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и для этого спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города", - говорится в сообщении.
При этом злоумышленник сам изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.
"Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", - говорится в сообщении.
В то же время мужчина пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из Западного региона.
"СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в" подпольном" помещении, а взрывчатка была обезврежена", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.
Ранее во Львовской области Служба безопасности Украины задержала россиянина, который поддерживал действия оккупантов. Он также мог готовить диверсию, ведь скрывался возле важного стратегического объекта.