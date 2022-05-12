Злоумышленник задержан, а взрывчатка обезврежена.

Житель Днепра планировал устроить теракт в центре Запорожья.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в соцсети Facebook.

"Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и для этого спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города", - говорится в сообщении.

При этом злоумышленник сам изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.

"Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", - говорится в сообщении.

В то же время мужчина пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из Западного региона.

"СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в" подпольном" помещении, а взрывчатка была обезврежена", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.

Ранее во Львовской области Служба безопасности Украины задержала россиянина, который поддерживал действия оккупантов. Он также мог готовить диверсию, ведь скрывался возле важного стратегического объекта.

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