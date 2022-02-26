В этой диверсии планируют обвинить украинских военных.

По имеющейся разведывательной информации из временно оккупированного Донецка, боевики собирают устроить диверсию против мирного населения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.

В этой диверсии против мирного населения боевики планируют обвинить украинских военных.

"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!",- подчеркнули в СБУ.