Боевики в Донецке готовят новую провокацию / фото REUTERS
По имеющейся разведывательной информации из временно оккупированного Донецка, боевики собирают устроить диверсию против мирного населения.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.
В этой диверсии против мирного населения боевики планируют обвинить украинских военных.
"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!",- подчеркнули в СБУ.