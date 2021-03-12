Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе считает, что Россия совершит трагическую ошибку, если начнет широкомасштабную войну.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что последние решения о введении санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины не могут привести к эскалации широкомасштабного конфликта со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал во время общения с журналистами по случаю открытия новой инсталляции "Взгляд в прошлое" к годовщине Куреневской трагедии в Бабьем Яру.

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В частности, у него спросили, может ли каким-то образом Россия отреагировать на украинские санкции, решения о которых принимаются на заседаниях СНБО, и в частности обострить ситуацию на Донбассе.

"Ситуация никогда полностью не была мирной. Она волнами идет - то поднимается, то опускается. Возможно, и сегодняшняя ситуация сейчас обострилась, возможно это как раз реакция на наши действия, потому что когда мы вели себя более, я скажу так условно, спокойно, то они также просто наблюдали... А когда президент Зеленский и СНБО начали реально действовать, принимать соответствующие меры, вводить санкции, приостанавливать работу пропагандистских каналов, которые делали уже, что хотели, - понятное дело, что они (россияне) также начали действовать", - сказал Кравчук.

"Но я не думаю, что это может стать причиной широкомасштабного конфликта. Если бы это кому-то могло прийти в голову, то я думаю, это будет не просто ошибка, а трагическая ошибка России", - добавил он.

Санкции СНБО: что было ранее

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

11 марта СНБО продлил санкции против двух российских банков, срок действия которых истекает 19 марта. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании СНБО будет решено ввести санкции против ряда лиц.

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Автор: Виталий Саенко