Сакральная дата Одессы: как РФ может использовать 2 мая

Россия сделала 2 мая в Одессе сакральной датой. В 2014 году в этот день планировался марш "За единство Украины", но после вмешательства антимайдана мирное шествие превратилось в бойню. УНИАН выяснял, что происходит в Южной Пальмире сейчас, как живет город, и что думают эксперты о возможном развитии событий.

В 2014 году в начале мая в Одессе участниками массовых беспорядков стали тысячи горожан, а первыми жертвами – двое проукраинских активистов, расстрелянные прямо в центре города. Следом еще четверо погибли от аналогичных пулевых ранений здесь же – в районе Греческой площади. Затем сторонники независимости пришли на Куликово поле, к палаточному городку антимайдана. Начался пожар в Доме профсоюзов – из-за огня, дыма, падения из окон горящего здания погибли еще 42 человека. Всего в тот день пострадали более 200 человек...

Изъяты инструкции для ДРГ и много оружия

В этом году отмечать события 8-летней давности в Одесе не планируется: чтобы избежать провокаций, в городе объявили затяжной "комендантский час", который будет действовать с вечера 1 мая до утра 3 мая.

Подготовку к знаковой дате российские "освободители" начали еще на Пасху, запустив по Южной Пальмире семь ракет. Одна из них попала в жилую многоэтажку – погибли 7 человек, другая – разворотила кладбище. Случившееся шокировало одесситов: в числе погибших – 3-месячная девочка и беременная женщина, тяжелые ранения получила жительница города, убиравшая могилы. И, если раньше часть местных жителей считала, дескать, бомбежки черноморскую жемчужину минуют, то сейчас с этой надеждой расстались.

Тем более, что, спустя всего несколько дней, оккупанты разбомбили мост через Днестровский лиман – связь между Одессой и югом региона. Отсутствие жертв – настоящее чудо, ведь этот участок дороги всегда оживлен. Теперь путепровод закрыт. Добраться в областной центр из нескольких районов стало большой проблемой.

Вслед за мостом разбомбили взлетно-посадочную полосу в аэропорту... Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, на ее строительство ушло пять лет. Работа над реализацией проекта заняла около 10 лет.

"Долгожданное открытие в прошлом году было событием даже не национального, а мирового масштаба. Одесса вышла на новый уровень развития – как с точки зрения инфраструктуры, так и туризма. Благодаря новой полосе мы ожидали колоссальный приток туристов со всего мира, а вместо этого получили ракетный удар", - подчеркнул городской голова, добавив, что полосу обязательно восстановят после победы…

В УСБУ в Одесской области утверждают: оккупанты хотят расшатать ситуацию накануне 2 мая. Пропагандисты используют события 8-летней давности, чтобы навязать собственную версию трагических событий, посеять раздор и вражду в украинском обществе.

"Для этого они собираются представить новый "документальный фильм". Причем актерами в нем будут военные из армии захватчиков", - сообщили в управлении.

Украинская спецслужба нейтрализовала в Одессе мощную преступную группировку, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела (в случае захвата города) присоединиться к оккупационной "власти". Как сообщили в пресс-центре СБУ, задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пейзулаев".

"Коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, терроризировали и запугивали местное население. Некоторые члены группировки записались в ряды теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области", - утверждают в спецслужбе.

Злоумышленники должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов.

В свою очередь департамент стратегических расследований Нацполиции заявил о масштабной отработке региона. В частности, установлено, что спецслужбы РФ, через подконтрольных представителей криминалитета, планировали дестабилизировать ситуацию в Одесской области путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности.

"По замыслам врага, они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая", - сообщили в департаменте.

В ходе упомянутой отработки изъято много оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной в Украине символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для работы диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, обнаружены гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.

Экстренный выпуск "Приднестровья" отпечатан в апреле

По мнению представителя оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, враг пытается оказать психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов. Пугает угрозой вторжения российских войск из самопровозглашенной республики.

Оккупанты даже подготовили заблаговременно тираж газеты "Приднестровье" с фейковым обращением жителей ПМР к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о защите от ВСУ. Другими словами, накануне 2 мая продолжается кампания противника по расшатыванию Одессы, приграничных регионов, а также подстрекательство пророссийских сил.

"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираже газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину…", - сообщил Назаров.

О "заготовке" рассказал также проживающий в США бывший сотрудник советских спецслужб, однокурсник Путина по высшей школе КГБ Юрий Швец. В частности, известный аналитик говорит, что ему прислали фото полностью сверстанной газеты "Приднестровье. Экстренный выпуск", которая датирована 2 мая 2022 года.

Ему сообщили, что это – реальные экземпляры реальной газеты, отпечатанной в РФ. Ее тираж уже завозится в Приднестровье с тем, чтобы распространить 2 мая, после определенных событий... Аналитик считает: можно ожидать чего угодно и однозначно готовиться к худшему варианту.

На первой странице этого "экстренного выпуска", под заголовком "Победа будет за нами!", размещена передовица. В ней говорится: "Кровавые теракты, обрушившиеся на Приднестровье в эти майские праздники, это – десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

В этих "терактах" авторы обвиняют Киев, НАТО, и утверждают: часть виновных в нападении на ПМР уже уничтожена. Дескать, на их телах обнаружили татуировки, доказывающие принадлежность к ВСУ и националистическим батальонам Украины...

"Что ж, не мы развязали эту войну. Но с нами Россия, которая войны заканчивает. С нами ее президент Владимир Владимирович Путин и ее великий народ, а также братские республики "ДНР" и "ЛНР". Кровью приднестровцев в эти майские дни украинские нацисты залили нашу землю, и мы жаждем отмщения!", - процитировал Швец.

По его словам, рядом размещено вышеназванное "обращение" жителей ПМР к Путину. В нем они благодарят президента РФ за уже данное согласие пополнить "десятками тысяч людей армию ПМР, непосредственно на территории РФ".

Эксперт задается вопросом, каким образом это "пополнение" окажется на территории "окруженной" ПМР? И приводит возможнее варианты развития событий.

Например, по его мнению, могут быть сформированы какие-то банды в РФ, которые, "прикрывшись" вооруженными силами Приднестровья, будут воевать против Украины. Таким образом, в случае применения, скажем, химического оружия, других военных преступлений, это можно будет списывать на мифические ВСУ ПМР.

В приднестровском селе Колбасное находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов и вооружения. От Одессы до этого места на машине – порядка часа езды. И РФ изначально планировала завладеть этим арсеналом. Но силы для такого рывка, по мнению эксперта, у морского десанта России уже не те. Другой вариант – сделать это самолетами транспортной авиации. Еще - могут взорвать эти склады и обвинить во всех смертных грехах Украину.

Швец выразил надежду, что ВСУ обо всем этом знают и не позволят противнику вывезти из ПМР боеприпасы. Эксперт считает, что отсутствие победы, которую Путин обещал в войне с Украиной, указав конкретную дату – 9 мая, президент РФ стремится хоть как-то компенсировать чудовищной кровавой провокацией в ПМР. Швец напоминает о событиях 1999-го (когда Путин стал президентом России).

"Тогда его объявили наследником Бориса Ельцина, но рейтинг Путина был 2%. Необходимо было резко поднять этот показатель, для чего тогда устроили ряд терактов, в ходе которых взорвали многоквартирные дома в РФ (Москва, Волгодонск, Буйнакск). Под их обломками погибли сотни граждан РФ. Все для того, чтобы привести Путина к власти. С таким бэкграундом устроить теракт в Приднестровье – проще простого", - уверен бывший разведчик.

Он призывает население ПМР к осторожности, чтобы не стать разменной монетой в кровавой игре.

"Я люблю тебя, жизнь…"

Несмотря на угрозы, жизнь в Южной Пальмире идет своим чередом. Конечно, не так бурно и жизнерадостно, как до 24 февраля. Но в центре города дают бесплатные концерты. Одесситы потягивают кофе и слушают виртуозов, выступающих на… обычном балконе. Пусть за оббитыми фанерой окнами, но функционируют некоторые кафе. Улыбчивые официантки рады каждому посетителю. Таких, конечно, не очень-то много, но есть.

Работает часть магазинов. Цены, что называется, радуют не всегда. "Кусается" и стоимость продуктов на рынках. Картофель, морковь, свекла… Все это, в принципе, есть… Подорожали бананы, практически нет гречки, но можно купить вермишель. Исчезла одна из линеек "молочки": проблема для тех, у кого непереносимость лактозы.

"Ничего, и это переживем", - вздыхает соседка по лестничной клетке.

Зато в одном из супермаркетов перед поминальными днями "выбросили" недорогие куриные яйца. "Нужно брать…", - говорит миловидная женщина, ткнув пальцем в товар. "Не брать, а хватать!", – вторит ей пожилая дама. Типичный одесский подход…

Аптеки работают не все. Люди терпеливо стоят в очередях. Никто не спорит, не толкается, не пробует пробиться вперед.

По парку гуляет старушка. Примерно неделю назад здесь пролетали ракеты, те самые, которые убили младенца. Пенсионерка видела этих посланников смерти, сейчас периодически смотрит в небо, крестится и "пристает" к каким-то парням. Она держит старые книги: "Купите хоть что-то". Молодой человек вручает двадцатку: "Бабушка, идите домой…".

Войну "обсуждают" даже дети. Маленький мальчик "стреляет" из пластмассового пистолета: "Уходите отсюда, противные оккупанты! Мой зайчик ранен и хочет домой!". Малышка в песочнице быстро включилась в игру: падает навзничь прямо в песок…

На скамейке присели подростки – юная пара. Девочка плачет: "Понимаешь, мама хочет уехать. Говорит, что пора, но, как я без тебя?!". Первое чувство, большая любовь…

Возвращаясь домой, покупаю в ларьке скотч и мыло. "Спокойных выходных", - вздыхает продавщица. Другой покупатель просит рулон туалетной бумаги. "Я люблю тебя, жизнь, ну, а ты меня - снова и снова…", - напевает мужчина. Это – Одесса.

Лариса Козовая