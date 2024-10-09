С весны в Украине появилось в пять раз больше мобилизованных, - немецкий генерал

Кроме того, на фронте изменилась ситуация с преимуществом россияне в артиллерии.

С весны в Украине стало в пять раз больше мобилизованных. Кроме того, уменьшилось преимущество россиян в артиллерии, заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг, передает Tagesschau.

"Мы имеем представление о количестве украинских призывников. И оно значительно возросло с весны, а именно в пятизначном диапазоне", - заявил Фройдинг.

Немецкий генерал утверждает, что сейчас украинская армия также получает больше боеприпасов, поэтому преимущество российских войск в артиллерии уменьшилось - оно уже не такое высокое, как весной. Сейчас, по словам Фройдинга, преимущество РФ в артиллерии уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному.

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Мобилизация в Украине - что нужно знать сегодня

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Он регулирует многие нюансы воинского учета и мобилизации.

Данным законом была отменена категория ограниченно годных. Теперь есть две категории: годные и не годные к службе. В результате этого возникла ситуация, что мужчины, которые были признаны непригодными к службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, теперь подлежат мобилизации. В то же время законодательство уже предусматривало, что юноши до 25 лет, которые в мирное время были признаны годным к службе, не подлежат мобилизации в военное время.

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