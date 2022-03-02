Точное количество погибших пока неизвестно.

По уточненным данным Донецкой ОГА, с начала вторжения российских войск на территорию Украины в результате обстрелов Мариуполя было ранено 138 мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, 2 марта в Донецкой области тяжелые бои продолжаются вблизи Мариуполя. Точное количество погибших жителей пока неизвестно.

"Ситуация по Мариуполю. Располагаем данными, что всего 138 раненых с момента вторжения оккупантов. Вчера в Мариуполе - 28 раненых, сегодня (по состоянию на 12:00 - УНИАН) - это еще 2 раненых. Информации о погибших не предоставляю, так как она проверяется. Часть тел погибших находится возле домов", - заявил Павел Кириленко.

Он добавил, что утром в среду продолжаются постоянные обстрелы Волновахи, жители сидят в подвалах и укрытиях. Эвакуацию людей проводят Национальная полиция и военные Вооруженных сил.

"Наши обращения и попытки связаться с международными организациями не были успешными. Решили проводить мероприятия собственными силами", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются бои: ВСУ держат оборону и уничтожают технику врага.

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