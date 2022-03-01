Враг наступает со стороны аэропорта до Николаевского шоссе и кольца возле хладокомбината.

Российские войска начали штурм Херсона.

Об этом в Telegram сообщает Госспецсвязи.

"Начался штурм Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта до Николаевского шоссе и кольца возле хладокомбината", - говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщает, что город блокирован силами РФ, на въездах в Херсон российская армия установила блок-посты.

"Трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Если бы я сдал город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями. Херсон был и остается украинским! Худшее, что можно сделать сейчас, это начать разваливать город изнутри", - подчеркнул он.

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