Сейчас в городе отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ.

Российская авиация сегодня около 18:30 осуществила бомбардировку города Сумы.

По информации корреспондента УНИАН, бомбардировке подверглись несколько районов города.

Сейчас в Сумах отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ.

Есть вероятность попадания авиабомбы в машинное отделение Сумской ТЭЦ, обеспечивающее теплом большую часть города.

Также, по информации жителей Сум, горит одна из электроподстанций города.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Сумской облгосадминистрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по Сумам. В результате пять человек попали в больницу.