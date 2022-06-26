Через эти тюрьмы уже прошло более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению.

Представители захватнических администраций РФ в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц.

Об этом в Фейсбуке по случаю Международного дня поддержки жертв пыток сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Представители оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, через эти тюрьмы уже прошло более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению.

Говоря о застенках "Изоляции" - место концентрации пыток и издевательств, Венедиктова сообщила, что на этой неделе прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ завершили досудебное расследование в отношении экс-руководителя этой незаконной тюрьмы в Донецке Дениса Куликовского, известного по кличке "Палыч".

Генпрокурор отметила, что Куликовский предстанет перед судом после ознакомления с материалами, собранными следствием об организации им допросов, изнасилований неестественным способом, пыток электрическим током, имитаций расстрела, помещением на несколько часов в деревянный гроб забитый гвоздями.

Также, по ее данным, на днях было сообщено о подозрении еще 12 участникам террористической организации "ДНР" из числа "оперативных и следственных работников" так называемого "министерства государственной безопасности", на территории завода "Изоляция" и Донецкого апелляционного административного суда с целью принуждения потерпевших к даче ложных показаний применяли к ним физическую силу и пытки током.

"Кроме этого, сообщено о подозрении 5 участникам террористической организации "ДНР", которые систематически применяли пытки и физическое насилие к содержащимся в Горловской исправительной колонии №27", - заявила Венедиктова.

При этом она выразила убеждение, что после этих фактов невероятной жестокости Украина должна показать собственной практикой правосудия, что пытки не могут становиться методом ведения войны, который можно оправдать.

Ранее сообщалось, что российские захватчики создали по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.

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