В Ахтырке пока отсутствует отопление, частично - нет в домах воды и электроэнергии.

Россияне разрушили ТЭЦ в Ахтырке: погибло пятеро сотрудников.

Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Российская авиация продолжает (мы даже сбились с подсчетов ударов) бомбардировать инфраструктурные и критически важные объекты района! Вчера россияне разрушили ТЭЦ. Погибли 5 мирных работников", - рассказал он.

По словам Живицкого, в Ахтырке пока отсутствует отопление, частично - нет в домах воды и электроэнергии.

"Да что там говорить, самой Ахтырки уже частично нет! Российская авиация сегодня уничтожила продуктовую базу города, склад строительных материалов, автостоянку. Обстрелян жилой сектор. Информация по количеству жертв уточняется", - добавил он.

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