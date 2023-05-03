С начала полномасштабного вторжения России погиб уже 381 железнодорожник.

Проводник поезда Херсон-Львов, который был ранен в результате обстрела российскими оккупантами Херсона, находится в стабильном состоянии, два поврежденных вагона были заменены.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци", поезд №109 Херсон-Львов отправился из Николаева: +28 минут до расписания, оба поврежденных вагона были заменены новыми.

"Наш проводник Роман, который был ранен в вагоне во время обстрела Херсонского вокзала, в стабильном состоянии, имеет несколько рваных осколочных ранений, но угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

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В "Укрзализныце" напомнили, что уже 929 железнодорожников были ранены и 381 убиты с начала полномасштабного вторжения России на украинскую землю.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили о попадании в пассажирский вагон на станции Херсон, в результате чего был ранен проводник.

На момент обстрела посадку начато не было, пассажиры находились в укрытии.

Атака РФ на Херсон -детали

Сегодня, 3 мая, в результате серии артиллерийских и авиационных ударов российских оккупантов по территории Херсонской области погибли 18 человек и 46 были ранены.

Под обстрел попала бригада энергетиков, ремонтировавших электросети после очередных атак российской армии. От полученных травм трое энергетиков погибли.