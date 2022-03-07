В результате обстрела погибли 13 украинцев.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что российские оккупанты 7 марта 2022 года нанесли авиаудар по ГП "Макаровский хлебозавод", который находится в Макарове.

"7 марта в г. Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" (не эксплуатируется). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших. По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек", - говорится в заявлении ведомства.

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