Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

Российские захватчики продолжают подготовку к высадке на Черноморском побережье в районах Затоки и Одессы.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в Facebook.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморское побережье Украины (районы Затока, Одесса), уточняют в Генштабе.

Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике.

Как писал УНИАН, российский черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений Российской Федерации, пытаясь прикрываться жизнями гражданских.

Как сообщаются в Генштабе, по состоянию на 2 марта корабли Российской Федерации требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT" огонь.

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