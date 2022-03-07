Оккупанты предлагала добровольцам из Сирии от 200 до 300 долларов.

Россия вербует для войны в Украине сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях города.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников. Сколько именно сирийских наемников были завербованы, неизвестно, но, как уточняет издание, некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.

Согласно изданию, базирующемуся в Дейр-эз-Зоре , Сирия, Россия предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы поехать в Украину. Сирийские боевики провели почти десятилетие, сражаясь в городских условиях, в то время как российским силам, в основном призванным на военную службу, не хватает этого набора навыков, сказала эксперт WSJ Дженнифер Кафарелла, научный сотрудник Института изучения войны в Вашингтоне.

Как сообщил председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, за неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и плененных.

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