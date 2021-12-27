Арестович говорит, что Украина никогда на это не пойдет.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия откроет контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, если Украина признает вакцину "Спутник V" и справки о вакцинации этим препаратом.

О таком условии он рассказал в эфире телеканала "Дом".

По его словам, на последнем заседании ТКГ не удалось прийти к согласию относительно открытия всех КПВВ.

"Закрыты они из-за того, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР". Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ - посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, какой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих", - сказал Арестович.

Читайте такжеВ России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с УкраинойОн говорит, что Россия выдвинула требование для открытия КПВВ - Украина должна признать российскую вакцину.

"Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось лишь пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость нами признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем", - подчеркнул он.

Напомним, что 26 декабря оккупанты тяжело ранили украинского военнослужащего.

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